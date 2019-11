Spoorwegovergang Hilversum definitief gesloten na zes dodelijke ongelukken in de afgelopen jaren

"Wij vinden onbewaakte overwegen niet meer van deze tijd", legt regiodirecteur van ProRail Kees Rutten uit. "Ze stammen allemaal nog uit de tijd dat treinen 50 kilometer per uur reden en je er per dag drie langs zag komen. Tegenwoordig is het spoor te vergelijken met een snelweg en is het totaal onverantwoord om onbewaakt het spoor over te steken."

Palen maken plaats voor hek

De palen en borden zijn uit de grond getrokken en een hek moet ervoor zorgen dat echt niemand meer het spoor hier oversteekt. In de afgelopen jaren gebeurde er bij de Hilversumse overwegen zes keer een dodelijk ongeluk. "En nog vele malen vaker een bijna-ongeluk. Dat is echt een ongelooflijk aantal", aldus Rutten.

Dit soort gevaarlijke situaties hopen ze in de toekomst te voorkomen: