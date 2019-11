Nel (87) als Piet tegen eenzaamheid: "Je moet het zelf oppimpen hè"

SCHAGEN - Met een grote glimlach helpt Nel de Wit (87) uit Schagen een klein meisje over het 'pietendak'. Gehuld in pietenpak is dankzij haar huppelende loopje amper te zien dat ze al wat ouder is. Ze geniet van de kinderen om haar heen. ''Moet je ze toch zien zitten daar, fantastisch!''

Nel is één van de bewoners van woonzorggroep De Bron die de komende dagen in de hal van het complex als Piet te vinden is. ''Je moet het wel een klein beetje oppimpen hier, hè", aldus Nel. Niet dat ze niet blij is met het wooncomplex, het tegenovergestelde zelfs. Ze omschrijft het vaak als 'Hotel de Bron'. ''Je hebt het hier zo goed met eten, lekkere hapjes. Je moet hier groeien, of je nu wil of niet.''

''De bewoners kwamen zelf met het idee om Piet te zijn'', vertelt José Mantel van De Bron. Het complex heeft namelijk speciaal voor de dagen rond Sinterklaas een kamer ingericht om kinderen te kunnen verwelkomen. Het doel ervan is om ouderen en kinderen samen te brengen. ''Dat is gewoon een supercombinatie, dus we dachten laten we de Sint een kamer geven hier.'' Tegelijkertijd hopen ze zo de eenzaamheid bij ouderen te verdrijven.