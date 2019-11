Dodelijke dosis morfine voor (schoon)moeder: in hoger beroep 16 jaar cel geëist

AMSTERDAM - Tegen Hans W. en Susanna H. (beiden 57) is in hoger beroep zestien jaar cel geëist voor de moord op hun bejaarde (schoon)moeder. Ze zouden de 80-jarige Amsterdamse om het leven hebben gebracht door haar een aanzienlijke hoeveelheid pijnstillers toe te dienen, mogelijk om de erfenis te kunnen opstrijken.

Toen de vrouw in de zomer van 2016 dood werd gevonden, had ze onder haar tong een morfinetablet. Uit onderzoek bleek dat ze in korte tijd tien tot twintig van die tabletten had binnengekregen. Ze was dementerend en nam normaal gesproken niet zelfstandig medicatie in.

W. beheerde als haar zoon de financiën van de vrouw en schreef in de periode voor haar dood grote bedragen over naar de rekeningen van het stel. De moeder werd verwaarloosd en geïsoleerd van haar andere kinderen, die een conflict hadden met W. omdat de erfenis uitsluitend naar hem zou gaan.

W. en H. werden na de dood van de Amsterdamse afgeluisterd in hun auto. "Zolang wij niet bekennen, weten hun niet wie het gedaan heeft", zeiden ze daar, volgens het Openbaar Ministerie een bewijs van hun betrokkenheid.

De rechtbank veroordeelde het stel in maart tot tien jaar cel wegens doodslag.