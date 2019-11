Wachten op water: bierbrouwerij in Weesper Laurentiuskerk pas in januari open

WEESP - Het gaat nog zeker tot januari duren voordat de gloednieuwe bierbrouwerij in de Laurentiuskerk in Weesp open gaat. Dat laten de bierbrouwers van het lokale Wispe-bier weten. Het voornaamste probleem: er is nog geen water.

Weesper 'brouwbroers' Jerrit, Jitze en Remko Vellenga hebben de laatste maanden al hard gewerkt om hun brouwerij op te bouwen in de historische kerk. Hun bier brouwen ze al bijna tien jaar, maar met het openen van een eigen brouwerij in het hart van 'hun' Weesp gaat een droom in vervulling.

De bouw is bijna klaar. "We kunnen ondertussen best wel zeggen dat het einde nadert. We moeten alleen nog wat afrondende dingen doen", vertelt Remko. "Verder staat alles klaar om open te gaan, het personeel staat al te trappelen."

Wachten of de brouwerij goed werkt

Maar voordat de deuren open kunnen en het bier uit te brouwketels kan stromen, moet er nog wel wat belangrijks gebeuren. De brouwerij moet nog worden aangesloten op het water. "Zonder water kunnen we natuurlijk niet brouwen en dat is echt wel essentieel. Dat water komt er ongetwijfeld snel, maar toch willen we graag nog wel even wachten tot we echt open gaan. We mikten eerst op het eind van deze maand en later hebben we even de kerstdagen voor ogen gehad, maar we willen straks als alles af is nog wel even de tijd hebben om alles te testen. Kijken of de brouwerij goed werkt, om maar wat te noemen. Maar ook het personeel moet warm gaan draaien en weten waar alles staat. Dat heeft even tijd nodig. Maar januari gaan we zeker halen."