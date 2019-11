Muidens echtpaar gaat in Frankrijk een chateau runnen: "Maar we zijn niet de nieuwe Meilandjes"

Tot de grote verhuizing blijft Bianca honden uitlaten. Ze laat met trots haar grote sleutelbos zien van alle honden die ze uitlaat. ''Ik hoop dat we deze service ook kunnen aanbieden in Frankrijk. Mensen kunnen dan een dag erop uit en dan passen wij op de hond'' vertelt Bianca. Ze neemt zelf ook haar hond en twee katten mee naar het chateau. Marek geeft aan dat dieren heel belangrijk zijn. ''Toen wij op de vacature reageerden, gaven wij aan dat het een vereisde is dat wij onze dieren mee kunnen nemen''.

Droom komt uit

Het koppel heeft al langer de droom om naar het buitenland te vertrekken, maar toen deze vacature kwam wisten ze het gelijk. ''Het is het perfecte moment om te gaan. We kunnen alles nog, kinderen zijn uit het huis en we hebben nog geen kleinkinderen'', geeft Marek aan.

Geen Martien en Erica

Als Nederlands echtpaar dat een Frans chateau gaat runnen is de vergelijking met de het populaire Chateau Meiland natuurlijk snel gelegd. Maar Bianca en Marek zien zichzelf absoluut niet als de nieuwe Erica en Martien. "We worden er wel vaak mee vergeleken, maar we zijn het niet, hoor. We zijn net zo gezellig en hartelijk, maar misschien iets gestructureerder."