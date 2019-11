Indoorspeeltuin Amsterdam doet aangifte tegen actievoerende zwarte pieten

AMSTERDAM - Een groep actievoerders verkleed als zwarte pieten heeft gisteren ongevraagd een bezoek gebracht aan Monkey Town in Amsterdam Osdorp. Ze zijn daarbij op de foto gegaan met meerdere kinderen die aanwezig waren in de indoorspeeltuin.

'Gisteren kwamen spontaan enkele zwarte pieten binnen die niet door Monkey Town zijn ingezet, ingehuurd of uitgenodigd', bevestigt een manager van Monkey Town.

De pieten betraden de indoorspeeltuin en gingen met aanwezige kinderen op de foto. Die foto's plaatsten ze vervolgens op hun twitterprofiel met de tekst 'Zwarte pieten toch gekomen Monkey Town'.

De actie leidt tot grote verontwaardiging bij DENK-fractievoorzitter Mourad Taimounti, die eerder al kritiek had op een zwartepietenshow bij de indoorspeeltuin. "Ze hebben kinderen op schoot genomen, het zijn enge mensen. Want ze zijn onherkenbaar als zwarte piet en kinderen weten niet beter", stelt hij.

'Opzet in het spel'

Monkey Town laat weten dat de foto's inderdaad niet door medewerkers van de speeltuin zijn gemaakt. 'Ze zijn van een dermate hoge en geposeerde kwaliteit dat wij sterke vermoedens hebben dat er opzet in het spel is en dat de zwarte pieten door externe kwaadwillenden zijn ingezet om het imago van Monkey Town te beschadigen', aldus de manager.

De speeltuin doet daarom onderzoek naar het voorval. Ook is er aangifte gedaan, staat in de verklaring. Taimounti kan dat goed begrijpen. 'De speeltuin was in de veronderstelling dat zij door het winkelcentrum waren ingehuurd, maar dat was niet zo. Het gaat dus om huisvredebreuk.'

Annuleren pietenshow

De actie van de zwarte pieten lijkt verband te houden met het annuleren van de 'Mega Piet Toby Show' bij de indoorspeeltuin. Bij die show zouden zwarte pieten worden ingezet, maar het plan leidde tot commotie. Zo riep Taimounti op tot een boycot van het feestje. 'Ze waren nog trots om te melden dat het een echte zwarte piet is en geen roetveegpiet. Alles behalve inclusief dit!', schreef hij toen op Twitter.

Na een gesprek met Taimounti werd besloten om de show toch af te blazen. 'Gezien de gevoeligheid van dit thema bij een deel van onze lokale doelgroep', zo laat de manager weten in een verklaring. 'Monkey Town is een plaats waar alle kinderen, ongeacht hun culturele achtergrond, huidskleur of afkomst vrijelijk kunnen spelen in een veilige omgeving.'