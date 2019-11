Honderden ontslagen bij Sandd-franchiseondernemer Herling Strijdhorst in Zwaag

ZWAAG - Door de postfusie tussen PostNL en Sandd komt het personeel van Sandd-franchiseondernemer Herling Strijdhorst uit Zwaag in het eerste kwartaal van 2020 op straat te staan. Het gaat om 100 vaste werknemers en 500 postbezorgers. "Sommige mensen kunnen dit nog niet helemaal bevatten. Het is één groot drama", vertelt Mario de Koning, voorzitter van de Vereniging Franchisenemers van Sandd.

Volgens Koning worden de werknemers die al tientallen jaren trouw in dienst zijn geweest bij Herling Strijdhorst, in de kou gezet. Het contract met alle negen franchiseondernemers van Sandd in Nederland, die 21 procent van de postvolume draaien, stopt.

Contractbreuk

"We hebben hier ook te maken met contractbreuk. In februari van 2018 is nog een contract getekend tussen Sandd en de ondernemers, van vijf jaar. Eigenlijk zouden we nog 3,5 jaar mogen werken", aldus Koning. Maar deze week werd het personeel van Herling bij elkaar geroepen en werd medegedeeld dat alle volumes naar PostNL gaan en dat er per het eerste kwartaal van 2020 geen volumes meer hun kant op komen. "Dan houdt die franchiseformule dus ineens op."

Herling Strijdhorst is een bekend gezicht in Zwaag en in de rest van West-Friesland. Het familiebedrijf brengt al 60 jaar lang de post rond in de regio. Dit bedrijf zal met de ontslagen, na al die jaren, waarschijnlijk ophouden te bestaan. "Dit heeft enorme impact op de regio. Dat is voor sommige mensen niet te bevatten. Dit is echt één groot drama wat hier gebeurt. Dat die fusie moet plaatsvinden, is nog tot daaraan toe. Maar ga er dan netjes mee om. We worden in niemandsland gezet als franchise-ondernemers."