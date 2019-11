Meer politiesurveillance bij woning van geterroriseerde man in Den Helder

DEN HELDER - De politie zegt toe meer te gaan surveilleren bij het huis van de 34-jarige man uit Den Helder die naar eigen zeggen wordt geterroriseerd door hangjeugd. Uit buurtonderzoek, eventuele camerabeelden en forensische opsporing moet blijken wat er exact is gebeurd. De man zegt al langer door een groep hangjongeren te worden bedreigd en mishandeld.

Begin deze week werd voor de tweede keer een brandend voorwerp door de brievenbus van het huis aan de Praamstraat gegooid. De Nieuwedieper is eerder dit jaar door een groep hangjongeren mishandeld en vermoedt dat die nu weer achter de terreur zitten.

Drugszakjes en pillen

De problemen begonnen toen de man ze begin dit jaar aansprak op hun gedrag. "Ze gooien hier bij het speelpaatsje bierflesjes stuk. Ik vind hier ook wel drugszakjes en pillen", zei hij toen anoniem tegen NH Nieuws. Hij stuurde ze weg toen ze op de carports en garageboxen van de buren liepen. "Vlak nadat ik ze heb aangesproken, hebben ze me in elkaar geslagen en mijn ramen ingegooid. Een paar dagen later kreeg ik iets brandends door de deur en nu dit weer."