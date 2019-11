Vakbond tegen vleesverwerker Offerman: "Zaken verbeteren, anders snel eerste staking"

Vakbond CNV en vleeswarenverwerker Offerman zijn rond de tafel gegaan om een sociaal plan te maken voor de medewerkers van de Aalsmeerse fabriek. Waar de vakbond eerst de indruk kreeg dat Offerman het beste voor haar medewerkers zou willen, blijkt nu dat ze hard de onderhandelingen in gaan.

Na de listeria-uitbraak bij het filiaal van Offerman in Aalsmeer begin oktober ging de fabriek dicht. Medewerkers werden gerustgesteld en de vakbond verwachtte een soepele houding van Offerman maar niets blijkt minder waar.

Afgelopen dinsdag gaf Offerman aan dat medewerkers vrijwillig over kunnen worden geplaatst naar een andere locatie als daar werk voor ze is. Echter blijkt dit niet zo vrijwillig, Offerman kan namelijk van medewerkers die binnen een straal van 70 kilometer van Ridderkerk wonen eisen dat ze bij de vestiging in Zuid-Holland aan het werk gaan.

Een magere tweeduizend euro

Soraya Faez van CNV heeft de medewerkers geschreven dat ze het niet eens is met de vergoeding voor ontslag. Ook zullen de medewerkers geen vergoeding krijgen voor de extra reistijd wanneer ze bij een andere vestiging aan het werk gaan.

Voor medewerkers die bereid zijn te verhuizen naar de omgeving van een andere vestiging is een vergoeding van "een magere tweeduizend euro" beschikbaar. "Wij gaan hier natuurlijk niet mee akkoord!", aldus de CNV-bestuurder.

Stank voor dank

Faez vindt het onbegrijpelijk dat Offerman zo met de medewerkers om gaat die de afgelopen tijd allerlei hand- en spandiensten hebben verricht voor de vleeswarenverwerker. De 121 werknemers hebben de afgelopen tijd veel gewerkt op de andere locaties in Ridderkerk en Wijchen. "Jullie hebben hard gewerkt om het bedrijf op de been te houden door alles te doen wat er gevraagd werd door de werkgever en dit is wat jullie ervoor terug krijgen: Stank voor dank."

Volgende week gaan de partijen weer om de tafel. Faez besluit haar brief aan de werknemers: "Wij hopen dat zaken dan wel verbeteren, anders staat de eerste staking al snel voor de deur."