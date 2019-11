Ajax maakt melding bij UEFA van optreden Franse politie

AMSTERDAM - Ajax is niet te spreken over het optreden van de Franse politie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Lille gisteravond. Volgens de voetbalclub werd er onnodig tegen Ajaxfans opgetreden die in de rij stonden om naar binnen te gaan. Bovendien verliep het betreden en verlaten van het stadion voor de 2600 Amsterdamse fans chaotisch. Ajax heeft daarvan melding gemaakt bij UEFA.