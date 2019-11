Huizer weldoeners in Albanië na heftige aardbeving: "Het is echt verschrikkelijk hier"

HUIZEN - Tientallen doden, honderden gewonden, enorme schade en veel chaos. Er is veel angst in Albanië na de heftige aardbeving aan de kust van het land. Huizers Herman en Anne-Lise Lubbers maakten de ramp van dichtbij mee. "Gelukkig zijn wij ongedeerd, maar het is echt verschrikkelijk hier", laten ze vanuit Albanië weten.

Het echtpaar is in Albanië voor de voedselpakkettenactie van hun Albanië Comité Huizen, waarmee ze al jaren de allerarmsten in Albanië helpen met voedsel, kleding, onderwijs en medicijnen.

Het Huizer echtpaar schrok dinsdag in de vroege ochtend wakker van de flinke aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter, de zwaarste aardbeving in de regio in decennia. De heftige schokken richtten op ongeveer 25 kilometer van hun huis in Mushqeta, in Tirana en Durrës, de meeste schade aan. Op meerdere plaatsen zijn gebouwen ingestort. Na de aardbeving zelf waren de hele dag nog naschokken te voelen.

"In het getroffen gebied is dringend hulp nodig. Er is behoefte aan voedsel en water."

Die actie heeft door de aardbeving een totaal andere wending gekregen. "In het getroffen gebied is dringend hulp nodig. We hebben daarom direct besloten om noodhulp te gaan verlenen in het getroffen gebied. Er is behoefte aan voedsel en water, dat in overleg met de lokale autoriteiten door ons uitgedeeld gaat worden", vertellen ze.

Angst regeert

Het Albanië Comité Huizen ondersteunt onder meer in Tirana een project voor Roma-gezinnen. Bij dat project zijn dertig gezinnen betrokken, waarvan de kinderen naar school gaan en waarbij de families eten krijgen via de gaarkeuken. Het gebouw waar dat allemaal gebeurt, is door de aardbeving flink beschadigd. "De mensen zijn bang dat het pand in zal storten en leven daarom buiten", vertellen Herman en Anne-Lise. De kerk heeft de gaarkeuken opengezet om elke dag maaltijden te koken voor de gezinnen. Het echtpaar helpt met het leveren van voedsel.

Herman en Anne-Lise omschrijven de situatie 'alsof ze in een achtbaan zitten'. Ze stellen dat voor hun noodhulp extra geld nodig is, naast de lopende acties die ze met de voedselpakketten al doen. Ze hopen dat mensen in Nederland geld over maken.