De Peiling: 'Pensioenfondsen moeten stoppen met beleggen in foute wapenbedrijven'

NOORD-HOLLAND - N egen van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen in wapenfabrikanten, die leveren aan landen die de mensenrechten schenden. Pensioenfondsen beleggen meer dan een miljard euro in veertien van dit soort wapenbedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van vredesorganisatie PAX, die vindt dat dit soort beleggingen moeten stoppen. Vind jij dat ook?

Gevechtsvliegtuigen

Volgens Cor Oudes, onderzoeker van PAX, wordt het pensioengeld van de meeste Nederlanders voor een deel geïnvesteerd in wapenbedrijven "die de gevechtsvliegtuigen van bijvoorbeeld Saoedi-Arabië in de lucht houden", zegt hij in NRC. "Bij de bombardementen die deze vliegtuigen in Jemen uitvoeren, vallen veel burgerslachtoffers."

Ambtenaren

Nederland heeft vanwege de burgeroorlog in Jemen, die aan 100.000 mensen het leven heeft gekost, de wapenexport naar Saoedi-Arabië in 2016 sterk beperkt. "Aan deze maatregel is gewerkt door ambtenaren, van wie de pensioengelden nu toch terechtkomen bij bedrijven die wel leveren aan dat land", zegt Oudes. Pensioenfonds ABP voor overheidspersoneel belegt volgens PAX van alle grote Nederlandse pensioenfondsen het meeste geld in dergelijke bedrijven.

Wat vind jij?

Metaalsectorfonds PMT investeert als enige grote Nederlandse pensioenfonds geen geld in 'foute' wapenleveranciers. Moeten andere pensioenfondsen dat voorbeeld volgen?