Slecht weer zorgde vanmorgen voor lange files op de A1, A9 en A10

NOORD-HOLLAND - Op meerdere snelwegen in de provincie was het razenddruk op de weg. Het verkeer op de A1 richting Amsterdam, op de A9 richting Amstelveen en op de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer stond vast.

Volgens Rijkswaterstaat kwam de zware ochtendspits door meerdere ongevallen die ontstaan door het slechte weer van vanmorgen. Weggebruikers kwamen vooral bij knooppunt Watergraafsmeer in de file. Op de A1was de vertraging tussen Amersfoort en Amsterdam ontstaan door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging liep op tot ruim een uur.

Door het ongeluk op de A1 en het vaststaand verkeer daar, was de A9 ook druk. Bij het knooppunt Velsen was een ongeluk gebeurd, hierdoor was de linkerrijstrook dicht. De vertraging was opgelopen tot ongeveer twintig minuten. De weg is inmiddels weer vrij.