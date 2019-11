Auto slaat over de kop langs de A10: twee inzittenden gewond

DIEMEN - Op de A10 bij afrit Diemen is afgelopen nacht een auto gecrasht. De twee inzittenden konden zelf uit de auto komen, maar zouden wel met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De auto schoot rond 00.30 uur over de vangrail en sloeg over de kop. De klap was zo hard dat het voertuig twee wielen verloor.

Volgens een getuige zou de bestuurder onder invloed zijn geweest van lachgas. In de auto werd ook een voorraad van de partydrug gevonden.