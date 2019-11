Venhuizer muzikant (58) wandelt dwars door Nederland voor Ierse vriend met MS

De 54-jarige Gilligan, die begin jaren negentig vanuit Ierland naar Nederland verhuisde, lijdt sinds 2003 aan MS en gaat de laatste jaren snel achteruit. "Al het gevoel uit z'n benen is weg", vertelt Pfeiffer aan NH Nieuws. Zijn levenslust houdt hem letterlijk op de been, maar om de slopende ziekte een halt toe te roepen, moet Gilligan naar het buitenland voor stamceltransplantie.

Om zich in Moskou te laten behandelen heeft hij zo'n 75.000 euro nodig, een bedrag dat hij niet zomaar even ophoest. "Daarom is hij een inzamelingsactie gestart", vertelt Pfeiffer. Inmiddels staat de teller bijna op 38.000 euro, mede dankzij Ierse vrienden die afgelopen weekend in Dublin een benefietavond op touw hadden gezet.

The Walk tot Walk

Omdat Venhuizer Pfeiffer niet graag stilzit, besloot hij een eigen actie op te tuigen: The Walk to Walk. Door in zeven etappes tweehonderd kilometer te lopen, hoopt hij een flinke duit in het medische zakje te doen.

"Zondag vertrek ik naar Hoorn", vertelt hij. "En dan loop ik maandag naar Oostzaan." Wie denkt dat hij na zulke wandelingen uitgeteld op bed ploft, heeft het mis. "Ik wil er elke avond iets moois van maken." In Westzaan is dat 'moois' een muzikale avond bij een kennis thuis, waar ook veel muzikanten uit Pfeiffers en Gilligans gemeenschappelijke vrienden- en kennissenkring aanwezig zullen zijn.

Dinsdag wandelt hij naar Mulligans, de Ierse pub aan de Amstel in Amsterdam waar de vriendschap tussen Pfeiffer en Gilligan in de jaren negentig ontstond. Ook daar volgt een muzikale avond die in het teken staat van de inzameling.

Drie Ierse pubs

Woensdag hoopt hij met tientallen supporters in z'n kielzog nog drie Ierse pubs in de hoofdstad te bezoeken, waarna hij koers richting Utrecht zal zetten. Van Utrecht wandelt hij vervolgens naar Apeldoorn, van Apeldoorn naar Busslo en van Busslo naar Voorst, om daar op 8 december het opgehaalde bedrag aan Gilligan te doneren.

Of hij ervaring heeft met het lopen van grote afstanden? "In Nepal ben ik wel eens door de Himalaya gelopen, maar dat is wel lang geleden. Twintig jaar, maar daar liep ik wel sneller dan wie dan ook." Hoewel hij dus weinig trainingsuren achter z'n naam heeft staan, twijfelt hij niet aan z'n conditie. "Het enige waar ik nu bang voor ben zijn blaren."

'Gewoon naar Rusland'

"Dat we hem weer zien lopen", spreekt Pfeiffer zijn hoop uit. Als er voldoende geld wordt ingezameld, gaat Pfeiffer met Gilligan mee naar Rusland. "Hij is in Ierland best bekend, maar hij belde mij op om te vragen of ik met hem mee wilde", vertelt de Venhuizer. "Natuurlijk ga ik mee. We gaan gewoon naar Rusland."