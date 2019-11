Brug Afsluitdijk weigert dienst: verkeer om en om over dezelfde weghelft

DEN OEVER - Door een technische storing in de brug over de sluis bij Kornwerderzand is Noord-Holland vanavond enige tijd niet bereikbaar geweest via de Afsluitdijk. Sommige automobilisten hebben één à twee uur voor de brug staan wachten.

"Helaas is de noordbrug bij Kornwerderzand in storing", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat eerder vanavond tegen Omroep Friesland. "Hij staat half open en wil niet meer verder open of dicht." Inmiddels is er een monteur ter plaatse, meldt Rijkswaterstaat op Twitter. "Dus nog even geduld."

Automobilisten richting Noord-Holland kregen het advies om te rijden via Flevoland, over de A7, A6 en A1. Inmiddels is de A7 weer toegankelijk voor verkeer uit beide richtingen, maar moet al het verkeer om en om over één weghelft, waardoor er nog steeds sprake is van oponthoud.