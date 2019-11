Weer storing in spoortunnel: geen treinen tussen Beverwijk en Santpoort-Noord

De exacte oorzaak is niet bekend, maar volgens de NS is het euvel rond 20.15 uur verholpen. Reizigers tussen Haarlem en Uitgeest/Alkmaar wordt aangeraden via Amsterdam-Sloterdijk te reizen. Die route neemt ongeveer een half uur extra in beslag.

Het is de tweede storing in de Velserspoortunnel in korte tijd. Vorige week werd de dienstregeling op hetzelfde traject verstoord door een storing aan het camerasysteem in de tunnel. Na een herstart van het systeem was het probleem verholpen.