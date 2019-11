HAARLEM - Een scooter met twee personen en een auto zijn vanavond in botsing gekomen in Haarlem.

Rond 16.30 uur reed de scooter over de Wagenmakerslaan toen die ter hoogte van de in- en uitgang van de parkeergarage Houtplein in botsing met de auto kwam.

De beide personen op de scooter zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.