Zaanse scholieren planten 'tiny forest' naast schoolplein: "De bomen halen CO2 weg"

Anne Mara Sillevis Smitt van het IVN begeleidt de kinderen bij het aanplanten. "We vinden het heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in de natuur bezig zijn. Je bent geneigd iets minder belangrijk te vinden als je het niet goed kent. De natuur is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving, dus willen we kinderen er graag over leren", vertelt zij.

Boomstammen

Het bosje kan ook nog gebruikt worden als lesplek, volgens de begeleidster. "Tussen de boompjes staan boomstammen waar je op kunt zitten. Het is nu een beetje koud, maar deze plek kan gebruikt worden om buitenlessen te geven." Ook mogen de basisschoolleerlingen spelen tussen de zelfgeplante natuur.

De kinderen konden van alles leren, maar zijn ook blij dat ze even het klaslokaal uit mochten. "Het is leuker dan rekenen en taal", aldus Chris.