Petra is bestolen van haar dierbare dekram Bertus: "Wat moeten mensen met een schaap?"

SCHARDAM - Schapenherder Petra Schilder is dit weekend bestolen van haar geliefde dekram Bertus. Dieven knipten het hek open en gingen er vandoor met het beest. "We zijn bang dat hij voor de privéslacht is gestolen", aldus zus Marit Schilder.

In de nacht van zaterdag op zondag viel het Petra en Marit al op dat hun hond enorm begon te blaffen. "Als er onrust is onder de schapen hoort hij dit. We begrepen niet wat er aan de hand was", vertelt Marit. De volgende ochtend vertelden wandelaars aan de zussen dat het wel leek of hun hek was doorgeknipt.

"Het was een gek gezicht want de schapen stonden allemaal tegen elkaar aan, op één plek aan de zijkant van het veld. Ze waren er denk ik van geschrokken, want als er normaliter een gat in het hek zit - kan het zijn dat er meerdere ontsnappen. Dat was nu niet het geval."

'Ze wilden het vertellen'

Wat er vervolgens gebeurde moet een bijzondere gewaarwording zijn geweest voor Petra. "Ze liep naar de schapen toe en ze gingen om haar heen staan en heel hard blaten. Alsof ze haar wilde vertellen wat er was gebeurd. Je verwacht het misschien niet maar het zijn slimme dieren, en ze hebben een band met Petra." Ook de hond was volgens Marit de volgende dag ook nog steeds onrustig.

Voor de slacht

Toch blijft het enigzins een raadsel waarom Bertus is gestolen, want de beesten staan overal geregistreerd. "Het is daarom lastig om mee te rommelen. Ze hebben allemaal oornummers en alles wordt vastgelegd." Daarom denken de zussen dat hij misschien is gestolen voor de slacht. "Soms slachten ze ze zelfs in hun eigen badkamer. We zijn bang dat hij inderdaad is gestolen voor de privéslacht, want verder brengt een schaap niets op."

Gelukkig is er nog altijd Nico, de andere dekram. "Ja, we gaan door en hij doet nu zijn best - maar het is wel jammer. Er is toch een band met de schapen", vertelt Marit. Er is aangifte gedaan van de diefstal, maar de zussen hebben weinig hoop dat Bertus ooit nog terugkomt. "Maar we gaan nu wel sneller kijken als de hond blaft en we houden de schapen voorlopig dichter bij het huis."