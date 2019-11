Duo met vuurwapen berooft pakketbezorger in Amsterdam Zuidoost

AMSTERDAM - Een pakketbezorger is vanochtend beroofd door een tweetal in Amsterdam Zuidoost. De bezorger werd bedreigd met een vuurwapen.

De politie kreeg rond 10.45 uur een melding van de overval bij de straat Drostenburg. Ze gingen er met verschillende spullen vandoor, aldus de politie.

Naar de daders is nadien door de politie gezocht, maar tot op heden zonder resultaat. De laatste weken zijn vaker bezorgers doelwit en slachtoffer van overvallers.

Vorig jaar werden een aantal jonge overvallers in Zuidoost in de kraag gevat door een agent die verkleed was als pakketbezorger.