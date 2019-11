Actievoerders tegen Zwarte Piet dringen gemeentehuis Heerhugowaard binnen

"Het demonstratierecht is het belangrijkste wat we hebben", vertelt KOZP-voorman Jerry Afriyie. "We hadden afgelopen zaterdag een goede plek om te demonstreren toen de gemeente 48 uur van tevoren liet weten dat we daar niet mochten staan. We kwamen met allerlei andere opties maar daar ging de gemeente niet meer akkoord. Ze wilden dat we ergens gingen staan waar de optocht niet eens langskwam. Het werd ons onmogelijk gemaakt", aldus Afriyie.

Eenmaal in het gemeentehuis kwam de loco-burgemeester al snel naar de demonstranten toe. "Ze heeft ons toegezegd dat we een gesprek met de burgemeester krijgen. We willen ze laten weten dat het recht om te protesteren ontzettend belangrijk is. Als we het protestrecht niet beschermen dan zijn we met z'n allen fout bezig."

Of de gemeente expres op het laatste moment de protestplek wijzigde is volgens Afriyie lastig te zeggen: "Zeer waarschijnlijk. Maar uit alle negatieve situaties kun je iets positiefs halen. We hebben nu bereikt dat de gemeente in ieder geval weet dat als onze protesten niet gefaciliteerd worden, wij het zelf gaan doen. Op een blauwe maandag of op een gehaktdag. Daarnaast hopen we natuurlijk dat in 2020 Nederland zwartepiet-vrij is."