Harde kern AZ in opstand tegen burgemeester: "Gemeente vernedert onze club"

De burgemeester van Alkmaar kan zijn borst natmaken: voorafgaand aan het duel AZ-Ajax, op 15 december, wil het fanatieke deel van de AZ-aanhang Piet Bruinooge een lesje leren. Het is nog maar de vraag of het daadwerkelijk zover komt, maar de Ben-Side roept Alkmaarders die de club een warm hart toedragen op de burgemeester 'in het kanaal te donderen'.

"De gemeente Alkmaar met burgemeester Bruinooge voorop werkt AZ al jaren tegen, met als toppunt het verbieden van AZ-Ajax", schrijft de Ben-Side als toelichting op het Facebook-evenement.

Gisterochtend meldde de Alkmaarse club dat 'het er op leek dat de gemeente op voor AZ onbegrijpelijke gronden het besluit zou nemen dat het AFAS-stadion niet vrijgegeven kan worden voor publiek voor de thuiswedstrijd tegen Ajax'. 's Avonds zette de gemeente de deur toch op een kier: als de club in de komende twee weken kan aantonen dat het stadion aan de wettelijke minimale eisen voldoet, kan de wedstrijd alsnog met publiek in Alkmaar worden afgewerkt.

'Niet accepteren'

De Ben-Side vermoedt echter dat de gemeente de ingebruikname van het stadion, waarvan in augustus het dak gedeeltelijk instortte, probeert te traineren. "Na het trainingscomplex [in Wormerveer, red.] moet blijkbaar ook het stadion de stad uit. Als AZ-supporters kunnen we niet langer accepteren dat de gemeente onze club, die deze regio altijd positief vertegenwoordigt, zo tegenwerkt en vernedert."

Daarom plant de aanhang een opstand tegen Bruinooge. Welk kanaal de Ben-Side voor de burgemeester in gedachte heeft is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de keuze op het Noordhollandsch Kanaal te gaan, want twee uur voor de wedstrijd wordt er verzameld bij het Stadskantoor, aan de oever van het kanaal. "Wij komen om 14.30 uur in opstand tegen de gemeente en burgemeester."

Als de Ben-Side de burgemeester daadwerkelijk een nat pak wil bezorgen, zal dat weinig moeite kosten: inmiddels hebben 345 fanatiekelingen te kennen gegeven aanwezig te zijn.