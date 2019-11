Uitkijktoren in duinen van Heemskerk al na acht jaar rijp voor de sloop

HEEMSKERK - Acht jaar na de plaatsing van een uitkijktoren op een duintop bij gasterij De Kruisberg in Heemskerk, is het bouwwerk rijp voor de sloop. Waterleidingbedrijf PWN is de eigenaar van het gevaarte en heeft de constructie afgesloten voor het publiek omdat het op instorten staat.

"We vinden het vreselijk jammer voor de mensen die hier graag naar boven gingen", zegt PWN-boswachter Wesley Swaalep. "Maar het is niet langer verantwoord." Dat de constructie zo gammel is, komt volgens Swaalep doordat er zo intensief gebruik van is gemaakt. "We hebben niet begroot dat-ie nu al niet meer bruikbaar zou zijn. Daardoor is er helaas geen geld om de toren te vervangen. Je zou kunnen zeggen dat de toren slachtoffer is van z'n eigen succes", vertelt hij.

NH Nieuws

Quote "We hebben niet begroot dat de toren nu al vervangen moet worden" boswachter Wesley Swaalep

Hardloper Erwin Kater komt al zijn hele leven in het duingebied en weet niet beter dan dat de uitkijktoren er altijd was, zij het niet altijd in de huidige vorm. De huidige toren staat er sinds 2011. "De uitkijktoren is toen met een hoop bombarie geopend. Iedereen was trots: de burgemeester, de directeur van PWN. En nu? Nu gebeurt er niets. Ik vind dat heel spijtig."

Fred Segaar/NH Nieuws

Als hardloper was Kater één van de vele recreanten die graag de toren opliep. Met zijn loopgroep is hij een petitie begonnen. Daar staan inmiddels 250 handtekeningen op. "Dat moeten er meer gaan worden, want er móet gewoon een nieuwe toren komen op deze plek", aldus Kater. PWN sluit niet uit dat er in de toekomst een nieuwe zal verrijzen "Misschien, alleen nu even niet", zegt boswachter Swaalep. "Eerste prioriteit is nu de veiligheid. Daarom gaan we de toren weghalen."