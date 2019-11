Dick stopt na een leven in de vis: "Het geeft een heel dubbel gevoel"

ALKMAAR - Hij heeft er een paar nachten niet van kunnen slapen maar hij heeft er uiteindelijk vrede mee. Dick Klepper van vishandel Klepper in Alkmaar houdt er na 50 jaar mee op. Aangezien zijn kinderen het niet zien zitten om de zaak over te nemen betekent dat ook het einde van de welbekende viszaak. "Het is heel dubbel, aan de ene kant ben ik blij maar aan de andere kant valt er een hele hoop historie weg."

Al op 14-jarige leeftijd kwam Dick in de vis terecht. En dat was ook niet zo vreemd aangezien hij het met de pollepel kreeg ingegoten. Het begon allemaal al in de jaren '30 met het venten van gerookte vis uit de rokerij in Monnickendam. De opa van Dick kwam later in Alkmaar terecht om daar aan de Koningsweg vis te verkopen. Ook Dick moest er aan geloven. "De leraar kwam bij ons thuis om te vertellen dat ik verder moest met wiskunde. Mijn vader zei; wiskunde? Hij moet wel z'n brood verdienen."

En dat hield in dat dus ook Dick in de voetsporen van zijn familie trad. "Ik heb in de rokerij van mijn vader gewerkt maar als het erg rustig was dropte hij me bij een zuurinleggerij en dan moest ik potjes rolmopsen maken. In de nieuwe haringtijd ging ik mee op de boot om haring te kaken. Een goede leerschool. Dat heeft me gevormd tot wat ik nu ben."

Begrip in Alkmaar

De viswinkel in de Magdalenenstraat is een begrip in Alkmaar. Maar nu Dick ermee stopt betekent dat ook het einde van de viswinkel. Zijn kinderen nemen de zaak niet over. Maar daar heeft hij vrede mee. "Ik moest vroeger en ik heb altijd gezegd; mijn kinderen zullen nooit iets moeten. Ze hebben ook meegeholpen in de winkel en van alles gedaan maar het is hun ding niet. En als ze zien hoeveel uren ik maak dan begrijp ik dat wel."