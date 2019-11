Oproep RTZ Velsen: "Laat zeehondenpups met rust"

Dave de Koning van Reddingsteam Zeedieren Velsen (RTZ) doet aan de vooravond van een nieuw geboorteseizoen van de grijze zeehond een oproep om zeehondenpups op het strand met rust te laten. De aanwezigheid van mensen bij een zeehondenpup kan de moeder afschrikken met verstrekkende gevolgen. "Meestal overleven ze het niet."

Ecomare/NH Nieuws

De Koning zet zich al meer dan twaalf jaar in voor zeedieren in nood. Met december en januari als drukste periode; het geboorteseizoen van de grijze zeehond. "Natuurlijk is het een prachtig gezicht", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Maar het is ook ieder jaar weer een zorg. Als de pups op het strand liggen met mensen in de buurt, dan is de kans groot dat hun moeder schrikt en ook wegblijft. Mijn oproep zou dan ook zijn: Laat ze echt met rust, want zonder hulp overleven ze het niet."

NH Nieuws

Langs de Nederlandse kust worden tijdens de kerstperiode honderden pups geboren. Het is ook een tijd van het jaar waarin er veel zeehondenpups in de opvangcentra belanden. "In veel gevallen lijkt het erop dat opvang voorkomen had kunnen worden door de dieren rust te geven", zo laat opvangcentrum Ecomare weten. De zeehondenpups worden geboren met een lichte vacht. "Als de moederzeehond gaat vissen en de pup tijdelijk alleen is, kan het jong een klaaglijk geluid gaan maken. Mensen associëren dit met huilen en denken dan soms dat het dier in nood is. Het is echter normaal gedrag van een jonge zeehond in de zoogtijd om contact te maken met de moeder. Het hoeft geen teken te zijn dat de zeehond verweesd is", zo schrijft Ecomare.

Quote "Ieder jaar hebben we nog een pup gehad met de kerst en Nieuwjaarsdag." vrijwilliger rtz velsen Dave de koning

Maar mocht er toch een zeehond in nood verkeren dan komt De Koning graag poolshoogte nemen, ondanks de feestdagen die in aantocht zijn. "Het maakt mij echt niet uit: ieder jaar hebben we nog een pup gehad met de kerst en Nieuwjaarsdag."