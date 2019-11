HAARLEM - In Haarlem is vanmiddag de Spaarnwouderstraat gedeeltelijk afgezet door de Koninklijke Marechaussee.

Wat er precies aan de hand is, wil de marechaussee niet kwijt. "We doen onderzoek naar iets wat weer onderdeel is van een veel groter onderzoek", vertelt een woordvoerder.

Het is niet bekend wanneer er meer duidelijkheid komt.