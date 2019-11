Ouders voor de klas op Bloemendaalse basisschool: "Ik ben behoorlijk afgepeigerd"

En dus staat Joyce van Gellicum vanmorgen voor de kleuterklas. Haar zoon Roemer zit ook op de Josephschool en het leek haar een leuk idee om vandaag aan de protestactie mee te doen. "De leraren worden natuurlijk zwaar onderbetaald en ik dacht: 'ik doe mee.'" In het dagelijks leven is ze psycholoog. "Maar dit is wel even andere koek hoor, dit is een stuk pittiger. Zoveel kleine kinderen die je bezig moet houden. Die valt, die heeft ruzie, je moet ze overal in de gaten houden." Even verderop kijkt een andere ouder wat paniekerig uit haar ogen: ze komt handen te kort in haar klas.

Goed voorbereid

De leraren hebben de ouders gisteren goed voorbereid op hun dagje voor de klas. Joyce krijgt, ondanks dat het maar voor een paar uur is, wel een goed idee van het werken als docent op een basisschool. "Je vergeet dat er ook een heleboel voorbereiding aan de lessen vooraf gaat. Respect."

Ademhalen

Omdat Joyce nu de honneurs waarneemt als juf, kan de échte juf, juf Nienke, vandaag even zaken bespreken met haar collega's. Zaken waar ze normaal bijna niet aan toekomt. "We hebben het over de verbouwing gehad, de indeling van de klassen. Normaal moet dat allemaal snel, maar nu hebben we er even alle rust voor." Of ze al heimwee heeft naar haar klas? "Ik ben wel benieuwd hoe ik ze aantref straks en hoe ze het hebben gehad."

"Hebben jullie het naar je zin gehad?" vraagt Joyce. De meningen zijn verdeeld onder de kritische kleuters, maar het merendeel vindt van wel.