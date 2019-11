Jonge Amsterdamse vrouw slachtoffer van bankpasfraude, daders op beeld

De vrouw kwam in contact met één van de daders, waarna hij op een slinkse wijze aan haar WhatsApp- en bankpasgegevens kwam. Vervolgens ging hij met deze gegevens internetbankieren. Hierna werd er veel crimineel geld doorgesluisd naar haar rekening. Dit geld is met haar bankpas weer van haar rekening gehaald.

