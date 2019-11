Politie zoekt naar tweede overvaller van drogisterij in Amsterdam

AMSTERDAM - Op een snikhete zomerdag in juli overvallen twee opvallend warm geklede jongens een drogist op het Sierplein in Amsterdam-West. De politie denkt de identiteit van één van hen te kennen, maar is nog steeds op zoek naar de tweede overvaller.

NH Nieuws

De twee jongens gingen even voor tien uur de winkel in. Eén van hen richtte een klein vuurwapen op de kassamedewerkster en eiste geld. De vrouw pakte het geld en deed dit in de tas van de overvaller. Daarna gingen ze ervandoor. Van de man met het vuurwapen is vermoedelijk de identiteit bekend. Naar de andere man wordt nog gezocht.