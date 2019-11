Politie tast nog steeds in duister na liquidatie Hans Nijman

Ruim vijf jaar geleden werd in Beverwijk de 55-jarige Hans Nijman doodgeschoten. De sportschoolhouder en voormalig Nederlands kampioen karate werd in zijn auto onder vuur genomen. Nog steeds is niet bekend waarom hij geliquideerd is. Bureau NH besteed daarom weer aandacht aan de zaak.

NH Nieuws

Hans Nijman gaf op woensdagavond 5 november 2014 nog sportles in zijn sportschool De Meer aan de Meerstraat in Beverwijk. Toen hij in zijn auto stapte op de parkeerplaats bij de Agathakerk werd hij onder vuur genomen. De daders vluchten in een zwarte Volkswagen Golf naar Velserbroek, waar op de Hofgeesterweg een brandende auto werd aangetroffen. Begrafenis Een dag na de liquidatie, werden er bloemen neergelegd en bokshandschoenen opgehangen. De begrafenis van Nijman in Heemskerk trok zoveel belangstellenden dat een weg moest worden afgesloten.