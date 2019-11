Transavia-piloten starten petitie tegen verplicht pensioen op 58e

Piloten van Transavia willen langer doorvliegen dan nu mogelijk is. Een aantal vliegers is een petitie gestart waarin ze aangeven ook na de verplichte pensioenleeftijd van 58 te willen doorwerken. De petitie is inmiddels door 110 piloten getekend. Transavia heeft 600 vliegers in dienst.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De initiatiefnemers zeggen dat ze na het verplicht stoppen met vliegen in een financieel gat vallen. Ook vinden ze zichzelf te jong om op 58-jarige leeftijd te stoppen met werken als piloot. Veel vliegers kiezen er dan ook voor om na hun pensioen aan de slag te gaan bij maatschappijen in het Midden-Oosten, met als nadeel dat ze dan naar Dubai, Abu Dhabi of Doha moeten verhuizen.

Quote "Ik heb een jong gezin en wil niet noodgedwongen gaan werken in het buitenland." Marcel Stukart, transavia-piloot

Veruit de meeste ondertekenaars kiezen ervoor om met hun volledige naam een reactie bij de petitie te zetten. Zo zegt Transavia-gezagvoerder Tim Weert dat de huidige regeling volgens hem kapitaalvernietiging is. Een andere gezagvoerder wil dat Transavia de mogelijkheid biedt piloten langer te laten doorvliegen voor een betere pensioenopbouw. Marcel Stukart schrijft ook dat doorvliegen noodzakelijk is: "Heb een jong gezin en wil niet noodgedwongen gaan werken in het buitenland."

Quote "Ik vind mijn werk veel te leuk om daar waar ik mij nog fit voel om door te werken, zo vroeg al uit het arbeidsproces te stappen" Rick Uijlenhoet, gezagvoerder transavia

De petitie is op maandag gestart, maar degene voor wie de oproep bedoeld is, namelijk pilotenvakbond VNV en Transavia zelf, wisten er nog niks van. Een woordvoerster van Transavia laat NH Nieuws weten dat de kwestie al langer speelt. "Het heeft onze aandacht, maar we verwachten geen uitkomst op korte termijn", aldus de zegsvrouw. Uit de petitie blijkt dat veel piloten het liefst tot na hun zestigste willen doorvliegen, om zo meer pensioen kunnen opbouwen, maar ook omdat ze van hun vak houden. Ondertekenaar Rick Uijlenhoet: "Ik vind mijn werk veel te leuk om daar waar ik mij nog fit voel om door te werken, zo vroeg al uit het arbeidsproces te stappen."