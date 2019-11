Manege in Haarlem getroffen door ernstig herpesvirus

HAARLEM - Bij manege De Liedehof in Haarlem is de besmettelijke paardenziekte Rhinopheunomie ofwel 'Rhino' uitgebroken. De ziekte, in essentie een herpesvirus, kan in een ernstige vorm uitmonden en kan ertoe leiden dat een zwanger paard een miskraam krijgt of dat het zenuwstelsel van het dier wordt aangetast.

De manege kwam zelf met het nieuws naar buiten en laat weten dat een paard aan de ziekte is overleden. "Afgelopen vrijdag is er bij ons op stal een paard ingeslapen. Omdat er de kans is dat de oorzaak Rhino is, hebben we vanaf dat moment meteen alle nodige maatregelen getroffen."

Op slot

Na onderzoek bleek dat het paardje positief getest is op de neurologische vorm van Rhino. "Onze stal gaat minimaal vier weken op slot en dan mogen er behalve de paarden en eigenaren verder niemand op het terrein komen. Gelukkig zijn er verder nog geen paarden die symptomen vertonen of ziek zijn. Alle paarden worden goed in de gaten gehouden", laat de manege via een Facebookbericht weten.