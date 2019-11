Meer aandacht voor natuur en inwoners 't Twiske in plannen gemeente Oostzaan

Rob Monen, wethouder Oostzaan: "In Oostzaan zijn we redelijk eensgezind over het feit dat natuur belangrijk is. En dat we rekening houden met de natuurwaarden in het Twiske wanneer er plannen zijn. We willen dat het recreatieschap Twiske-Waterland laat zien hoe zij precies die balans tussen natuur en recreatie vorm gaat geven, samen met onze inwoners."

In een persbericht van de gemeente Oostzaan staat dat raadsleden vooral willen dat het recreatieschap beter uitlegt hoe belangrijk het natuurgebied voor hen is en op welke wijze ze hun biodiversiteit willen verbeteren. Hier moet volgens de meeste raadsleden het Natura 2000 beheerplan als uitgangspunt worden gebruikt. Ook moet bij uitbreiding van bestaande activiteiten een natuurtoets worden gehouden.

Festivals

Festivals moeten volgens de gemeenteraad voortaan buiten het broedseizoen plaatsvinden. Ook zou het festival Welcome to the Future niet moeten worden uitgebreid naar een meerdaags festival met overnachting(en). Een aantal partijen vindt dat kleinschalige overnachtingen, met respect voor de natuur, mogelijk moeten zijn. De gemeenteraad maakt hierover een beslissing na de resultaten van de natuurtoets. Dit zal begin 2020 zijn.

Betrekken van belanghebbende

Ook vindt de gemeenteraad dat inwoners en belangengroeperingen meer en eerder betrokken moeten worden bij het maken van het toekomstige ambitiedocument. De input die betrokkenen hierbij hebben moet vervolgens meegenomen worden bij de definitieve besluitvorming.