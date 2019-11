Winter is coming, maar de ijskoude temperaturen blijven uit

Officieel begint de winter aankomend weekend en daar kunnen we de komende dagen iets van gaan merken: waar het weer nu nog zacht aanvoelt, wordt het best wat kouder. De temperatuur zakt in de nacht zelfs tot het vriespunt. Maar dat is nog geen 'echt winterweer', aldus NH-weerman Jan Visser.

"Ik roep pas brand als er brand is: het winterweer valt voorlopig allemaal hartstikke mee", vertel hij. De komende dagen wordt het wel wat kouder, met in de nacht misschien een paar keer graden onder de nul, maar niets om je echt druk over te maken. "De temperatuur blijft rond de vijf graden en het is droog met geregeld zon."

Zachter weer

Houd je paraplu deze week nog wel bij de hand; de kans is groot dat je wordt natgeregend door een bui. Vanaf Sinterklaas - rond 5 december - wordt het juist weer wat warmer en zachter weer. Voorlopig is er dus nog geen sprake van een echte winter met overdag temperaturen onder nul. "Die nachtvorst hebben we de afgelopen weken ook al een paar keer gehad."

De meteorologische winter begint zondag 1 december; op 22 december begint de astronomische winter met de korste dag van het jaar.