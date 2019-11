Veel Noord-Hollandse gemeenten binnenkort niet meer te bereiken via WhatsApp

NOORD-HOLLAND - Een kapotte lantaarnpaal melden of een vraag stellen over het ophalen van het vuilnis: binnenkort kan dat in veel Noord-Hollandse gemeenten niet meer via WhatsApp. Moederbedrijf Facebook verbiedt overheden vanaf volgende maand gebruik te maken van de berichtenservice.

Het miljardenbedrijf wil niet langer dat haar communicatieplatformen worden gebruikt voor overheidsdoeleinden. WhatsApp, dat sinds 2014 eigendom is van Facebook, kondigde daarom eerder deze maand aan de gewone versie van de app niet meer toe te staan voor bedrijven en gemeenten. Wie vanaf 7 december toch de regels overtreedt, kan een boete verwachten. Stoppen met WhatsApp Onder meer de Noord-Hollandse gemeenten Beverwijk, Haarlemmermeer, Wijdemeren en Zaanstad hebben inmiddels aangegeven met WhatsApp te stoppen. "Het heeft puur te maken met de nieuwe regelgeving", vertelt Petra Faber, woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer, tegen NH Nieuws. De gemeente gebruikte WhatsApp om vragen te beantwoorden en nieuwstips te versturen. Faber zegt het jammer te vinden daar nu mee te moeten stoppen. "Dit jaar kregen we 3.070 appjes binnen, dus er werd veel gebruik van gemaakt." Ze benadrukt de regelgeving in de gaten te houden. "Mocht daar iets in veranderen, zullen we er opnieuw naar kijken." Speciale software Het probleem is dat gemeenten meestal gebruikmaken van speciale software om berichten te beantwoorden, legt Remco Groet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit. "Die software mag nu niet meer gebruikt worden. Sommige leveranciers durven het niet meer aan en stoppen er daarom mee." En dat is jammer voor gemeenten, zegt Groet. "Zij gebruiken het als dienstverleningskanaal. Burgers kunnen gemeenten op een laagdrempelige manier bereiken via WhatApp en dat wordt gewaardeerd." Tijdelijke oplossing Als tijdelijke oplossing wordt het gebruik van WhatsApp Zakelijk genoemd, een versie van de berichtenservice die speciaal is bedoeld voor commerciële bedrijven. "Sommige leveranciers zeggen dat je WhatsApp Zakelijk gewoon kunt gebruiken als overheid, maar volgens andere leveranciers is dit juist weer niet zo." Groet noemt het 'begrijpelijk' dat veel gemeenten daarom helemaal stoppen met WhatsApp. "Zakelijk is een houwtje-touwtje-oplossing en er is veel onduidelijkheid over. Veel gemeenten zullen denken: dan maar even niet. Het is ook niet dat ze nu niet meer bereikbaar zijn. Je kunt nog steeds bellen of mailen."

Haken en ogen Verder zitten er nog een aantal haken en ogen aan het gebruik van WhatsApp Zakelijk. Omdat eigen software gebruiken niet meer mag, moet er nu gebruik worden gemaakt van een app. "We ontvangen de berichten dan niet meer via onze software, maar op een losse laptop. Daar zitten een heleboel technische issues aan", zegt Debby van Riel, woordvoerder van de gemeente Beverwijk. Ze zegt het 'heel vervelend' te vinden te moeten stoppen met het gebruik van WhatsApp. "Dat vinden we echt niet fijn, want het is een communicatiekanaal dat veel wordt gebruikt. We krijgen jaarlijks 2.000 tot 3.000 appjes binnen." De gemeente Beverwijk stapt nu over naar LiveChat, een soort online helpdesk. Versie voor lokale overheden WhatsApp zegt ondertussen te werken aan versie van de berichtenservice die speciaal is bedoeld voor lokale overheden. Die verschijnt waarschijnlijk in het voorjaar. Hoeveel dat moet gaan kosten, is nog niet bekend.

