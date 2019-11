Onderzoek: Amsterdam heeft meer inwoners dan ooit tevoren

AMSTERDAM - msterdam is de laatste decennia steeds populairder geworden. Eind november zullen er zelfs meer mensen in de stad wonen dan ooit tevoren, verwachten onderzoekers van bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS).

Naar verwachting telt de stad op 30 november 873.200 inwoners. Daarmee wordt het recordaantal van 872.428 gebroken.

Groei

Al sinds 2008 groeit de stad gemiddeld met 10.000 inwoners per jaar. Tot enkele jaren geleden kwam dat vooral door 'natuurlijke aanwas', melden de onderzoekers. Er waren toen meer geboortes dan sterfgevallen.

Vanaf 2015 leidde vooral buitenlandse migratie tot groei. Wel nam tegelijkertijd het binnenlands vertrek toe. Meer gezinnen verlieten de stad voor een andere woonplaats in de regio.

Samenstelling

De samenstelling van de stad is daardoor de afgelopen jaren behoorlijk veranderd, concluderen de onderzoekers. Zo had in 1959 niet meer dan 1 procent van de bevolking uitsluitend een niet-Nederlandse nationaliteit. Op 1 januari 2019 was dat al 17 procent.

Leeftijd

Daarnaast ligt de gemiddelde leeftijd nu hoger dan in 1959. Waar Amsterdammers in 2019 gemiddeld 37,9 jaar zijn, was dat vroeger 34,6 jaar.

Ook is het aantal kinderen in de stad behoorlijk verminderd. Er waren op 1 januari 2019 zo'n 110.000 kinderen onder de 12 jaar (13 procent van de totale bevolking). In 1959 ging dat nog om 188.000 kinderen (21 procent van de totale bevolking).

Woningen

Hoewel de woningnood momenteel groot is in de stad, waren Amsterdammers in 1959 een stuk kleiner behuisd. Zo telde de stad 252.000 woningen, waarin gemiddeld 3,5 personen leefden.

Op 1 januari 2019 waren er 441.000 woningen in de stad, meldt OIS. Daarin leefden gemiddeld 1,95 Amsterdammers.

1 miljoen

De komende jaren blijft het aantal inwoners naar verwachting nog wel groeien. OIS verwacht dat Amsterdam in 2032 maar liefst 1 miljoen inwoners telt.