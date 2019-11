De Peiling: Katten moeten volgens EU-regels binnen blijven

NOORD-HOLLAND -Je gezellige huiskat naar buiten laten gaan, is illegaal en in strijd met Europese regelgeving. Dat stellen twee onderzoekers van de Universiteit Tilburg. Loslopende katten doden miljoenen dieren en moeten aangepakt worden, vinden de onderzoekers. Vind jij dat ook?

Miljoenen dieren gedood Alleen al in Nederland worden elk jaar naar schatting 140 miljoen dieren door katten gedood. Meer dan de helft van deze slachtoffers is toe te schrijven aan de 2 tot 3 miljoen huiskatten die we in Nederland hebben. De rest wordt gedood door zwerfkatten. Onder de slachtoffers zijn verschillende typen vogels en zoogdieren, zoals weidevogels en vleermuizen, maar ook reptielen, vissen en amfibieën. De huiskat is een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld, schrijven de onderzoekers in het dagblad Trouw .

Loslopen verboden

Het los laten lopen mag eigenlijk niet. Want, zo stellen de twee onderzoekers, de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verplicht ons om bedreigde diersoorten en leefgebieden te beschermen. De huiskat is voor bijna 370 bedreigde diersoorten een gevaar. "Wie over loslopende katten een rechtszaak aanspant tegen de Nederlandse overheid, die de Europese regels moet handhaven, maakt een goede kans op succes."

Kattenverbod Nieuw-Zeeland

Ook op andere plekken ter wereld wordt gewerkt aan het probleem. Zo is er in Nieuw-Zeeland al een dorpje met een kattenverbod, meldt RTL Nieuws. 'Katten mogen hun leven blijven leiden zoals het is, maar als ze dood zijn mag je ze niet vervangen', besloot de gemeenteraad van het plaatsje Omaui vorig jaar. De regel is ook daar bedoeld om inheemse diersoorten te beschermen.

Wennen

Het zal even wennen zijn voor katten en hun bazen, maar maatregelen zijn volgens de Tilburgse wetenschappers onontkoombaar. De juridische conclusie is volgens hen waterdicht: "Ook al is het niet je bedoeling om wilde dieren te schaden wanneer je het kattenluik open laat, dat is wel wat er op grote schaal gebeurt. De schade door de kat is te groot om een uitzondering op de wet te blijven."

Wat vind jij?

Moeten we katten voortaan binnen houden of niet? We zijn benieuwd naar jouw mening!