Twee verdachten gepakt voor overval op Hilversumse supermarkt

Het gaat om twee mannen van 18 jaar, uit Blaricum en Zeewolde. Ze zouden maandagavond bij de overval met een mes personeel van de supermarkt bedreigd hebben en vervolgens een greep uit de kassa hebben gedaan.

De verdachten konden gisteren worden gepakt. Hoe de politie de mannen op het spoor is gekomen, kan de politie niet zeggen. Volgens de politie gaat het om 'goed recherchewerk'. Of de mannen op camerabeelden stonden of dat ze bepaalde spullen hebben achtergelaten na de overval, is niet bekend.