VIDEO: Man doet uniek aanzoek met romantische film in Castricumse bioscoop

HEEMSKERK - De Heemskerkse Frank dacht vanaf het moment dat hij Manuela voor de eerste keer dansend op een bar in Amsterdam zag: "die is van mij!" En daarom besloot hij haar deze week ten huwelijk te vragen. Op een doorsnee manier de liefde van zijn leven ten huwelijk vragen wilde hij niet en daarom besloot hij met een romantische film zijn geliefde te verrassen.

Op de video, die deze week online werd gezet door de Castricumse Corso Bioscoop, is te zien dat Frank een video heeft opgenomen die in de bioscoop gedraaid word. Zijn toekomstige vrouw Manuela zit op dat moment onwetend in de bios en is totaal verrast als haar vriend op dat moment op de schermen verschijnt in de bioscoop.

Film

In het begin van de video belooft Frank aan de vader van Manuela dat hij goed op zijn meisje zal passen. Daarna vraagt hij aan zijn hond: "And what shall I do?" Vervolgens rent hij naar buiten met een ring in zijn hand. Ondertussen kun je de reactie van Manuela goed zien, die zit namelijk totaal verstijft in de bioscoop, maar aan haar gezichtsuitdrukking is te zien, dat het in de smaak valt.

Als de video bijna klaar is zie je Frank de bioscoop inlopen. Vervolgens loopt hij de zaal in en gaat hij op zijn knieën. Vol emotie zegt zijn toekomstige vrouw: "Ja."

Bruiloft

Wat Frank het mooiste aan zijn vrouw vind? "Ze is lief, positief ingesteld, een carrièretijger, sexy, reislustig en fantastisch voor mijn twee kinderen. Ik kan nog zo nog wel even doorgaan. Het is iemand om trots op te zijn. Ik ben blij dat ik haar heb gevonden."

Frank en Manuela gaan op 24 april 2020 trouwen. Exact vijf jaar na hun ontmoeting in Amsterdam. In maart gaan de twee naar Brazilië om daar alvast een mooi verlovingsfeest te geven. Het stel is nu ook druk bezig om haar moeder, haar tante en twee nichtjes naar Nederland te krijgen voor de bruiloft in april. Ze zijn al hard begonnen met het sparen van hun vliegtickets.