Beluister hier alle afleveringen van de podcast Strijders

De verhalen uit de nieuwe serie Strijders zijn in podcast-vorm te beluisteren. Inmiddels staan er al acht afleveringen online. Het nieuwste verhaal is die van Angela Hoeve, die boerin is op de Stadshoeve.

In de serie Strijders krijgen inspirerende Noord-Hollanders het podium om hun verhaal te vertellen. Ze zetten zich op hun eigen manier vol passie en energie in voor hun wijk, het milieu, de leefbaarheid of de zorg. In een korte monoloog vertellen ze over hun droom, de hobbels en de successen.

Zo hoor je onder meer de verhalen van Edwin ter Velde van Clean 2 Antartica, Mohamed El Haichar van stichting Slaag Altijd, en Mirjam de Vos, orthopedagoog in het AMC in Amsterdam. Iedere vrijdag zal daar een podcast aan toegevoegd worden.

Beluister hier de afleveringen: Abonneer je in je favoriete podcast-app om geen enkele aflevering te missen en luister deze inspirerende verhalen als je auto rijdt, een berg was wegwerkt of tijdens een wandeling.

Ben je benieuwd geworden en wil je meer Noord-Hollandse strijders zien? Ga dan snel naar de themapagina.