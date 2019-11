Scooterrijder zwaargewond na botsing in Amsterdam

Een scooterrijder is vanochtend rond 09.15 zwaargewond geraakt na een botsing met een auto. Dat gebeurde bij de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse na het ongeluk. Het slachtoffer is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.

VOA

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De De Verkeersongevallenanalyse (VOA) gaat daar onderzoek naar doen. Daarom is een gedeelte van de weg voorlopig nog afgesloten.