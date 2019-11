Beschuit met muisjes op Amstelveense speelboerderij: Lakenvelder kalfje geboren

Van ieder klein diertje dat wordt geboren, wordt men blij. Maandagochtend is er een Lakenvelder kalfje geboren bij speelboerderij Elsenhoven in Amstelveen. Het dier kwam tien dagen eerder dan verwacht de wereld verkennen en heeft de naam Madelief gekregen.

Volgens medewerkers van Elsenhove is het een mooi gezond kalfje met de juiste Lakenvelder-aftekening. "Ze is zwart en heeft uiteraard een wit laken. Verder heeft ze geen wit, zoals het hoort. Moeder Rozemarijn maakt het ook goed, ze moet nog wel een beetje wennen want dit is haar eerste kalfje. Haar vader is een zwarte Lakenvelder en heet Roberti."

Bekijk hieronder een video van het beestje: