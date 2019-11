Humanitas wil jongeren met geldproblemen helpen: "Ze zijn moeilijk te bereiken"

SCHAGEN - Humanitas probeert de geldproblemen onder jongeren aan te pakken. Sinds januari draait daarom het project Get a Grip in Schagen. De gemeente is de eerste in de Noordkop waar de organisatie hulp biedt aan jongeren die hun financiën niet onder controle hebben. Maar de doelgroep is moeilijk te bereiken en dus wordt vanavond een speciale bijeenkomst gehouden.

Dat het probleem leeft wordt duidelijk aan de aanmeldingen. "We zitten praktisch vol voor vanavond", vertelt Daniek Peereboom van Humanitas Kop van Noord-Holland, "We zitten nu op 41 aanmeldingen. Eef van Opdorp heeft het boek 'Pubers en Poen' geschreven geeft vanavond een lezing. Peereboom: "Ons project Get a Grip richt zich op jongeren tussen de 16 en 24 jaar met financiële problemen, maar die doelgroep is voor ons moeilijk te bereiken. Dus we hopen dat deze avond voor meer bewustwording zorgt."

Het project Get a Grip draait al in andere delen van het land. Schagen is de eerste gemeente uit de Kop van Noord-Holland waarin dit nu wordt gehouden. "We zijn hier begonnen maar we hopen dat het ook in Den Helder en Hollands Kroon van de grond komt", legt Peereboom uit. "Landelijk gezien heeft 42 procent van de jongeren één schuld, zoals een studieschuld", vervolgt ze. "Verder heeft 19 procent betalingsachterstanden, dat is veel te hoog. Zo'n 10.000 jongeren zitten in de schuldhulpverlening."

De bijeenkomst vanavond zit dus al nagenoeg vol. "Je merkt daarom dat het speelt. Er ligt nog wel een taboe op schuld bij jongeren, maar we proberen het luchtig te brengen. Wie er niet bij kan zijn, kan zich via onze website aanmelden voor het project Get a Grip. We bieden vrijwilligers één-op-één contact om samen met de jongeren te bekijken hoe de problemen moeten worden opgelost."