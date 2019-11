Laatste kans om ideeën in te leveren voor 'side-events' Formule 1, wat staat er te gebeuren?

ZANDVOORT - Een mooi plan om de watertoren te versieren of zelf een optreden geven bij de Formule 1? Of een bandenplakservice op de Zandvoortselaan? Komende donderdag is de laatste kans om je 'gouden idee' in te leveren bij de organisatie van de evenementen die rondom de Formule 1-race in Zandvoort worden gehouden.

Die evenementen beginnen al vanaf 27 maart, 35 dagen lang feest dus tot en met de race op 3 mei. Er zijn inmiddels best wat plannen verzameld. NH Nieuws hoopt al een tipje van de sluier te krijgen van Lana Lemmens, die namens Zandvoort Marketing betrokken is bij de organisatie van de side-events.

Lana, wie hebben er inmiddels al ideeën bij jullie ingeleverd?

"Het gaat om verschillende ideeën van lokale ondernemers en partijen van 'buiten' Zandvoort."

Zou je er al een paar kunnen uitlichten? Hoe gaat de ietwat verloederde watertoren bijvoorbeeld aangekleed worden?

"Helaas kunnen we dat nog niet doen. Buiten het feit dat we nog veel zaken concreet moeten maken, vinden we het leuker om op een bepaald moment met een programma naar buiten te komen."

Zijn het vooral grootse plannen of zitten er ook kleine sympathieke initiatieven bij?

"Er zit erg veel diversiteit in de ideeën. Van muziek tot kunst en van merchandise tot belevenis."

Worden alle ingebrachte ideeën ook echt uitgevoerd straks in mei 2020?

"Dat is nog te vroeg om te zeggen. Dit hangt uiteraard samen met veiligheid, haalbaarheid en budgetten."

Wanneer hoor ik of mijn idee ook echt door kan gaan?

"Er worden in principe gesprekken gevoerd met alle partijen die een idee hebben ingediend. In die gesprekken zal gezamenlijk worden gekeken naar haalbaarheid. Ideeën die op voorhand niet kunnen, bijvoorbeeld een foodcar op het Stationsplein, hebben meteen per mail te horen gekregen dat dit niet haalbaar is."

Als ik nog grootse plannen heb voor een evenement, bij wie kan ik dat dan indienen en tot wanneer?

"Ideeën kunnen nog ingediend worden, maar haast is wel geboden. Aanstaande donderdag 28 november is de laatste mogelijkheid om binnen te lopen bij de kwartiermakers Janneke en Elaine van Gielissen, zij zitten in het gemeentehuis. Maar een mail sturen naar side-events@ zandvoortmarketing.nl mag ook nog tot die tijd. Daarna moeten alle ideeën verwerkt worden en moet de definitieve vergunning aangevraagd worden. Er is dan geen ruimte meer voor initiatieven die buiten de normale exploitatie van een ondernemer vallen. Dit is niet omdat we vervelend willen zijn, maar gewoon omdat het 35-dagen programma al op 27 maart van start gaat."

En als ik nou in april nog een geniale ingeving krijg?

"Dan zou ik dat idee zeker onthouden want dan ben je lekker op tijd voor de Grand Prix in 2021!"