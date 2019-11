Uitzicht weg door enorm reclamedoek voor het raam: 'Twee maanden lang mistig'

AMSTERDAM - Naar buiten kijken zit er voor bewoners op de hoeken van de Churchilllaan en de Scheldestraat in Amsterdam even niet in. Al maanden hangen er enorme verlichte reclameposters op de bouwsteigers voor hun huis.

Het resultaat: felle bouwlampen die tot in de avond de kamer in schijnen en overdag geen enkel zicht, behalve het reclamedoek zelf dan. "We wonen gewoon in een billboard, in plaats van in een woonhuis", zegt Peter van Swieten. "Je hoort wel geluiden, maar je zit tegen een grijze waas aan te kijken. Mist. Al twee maanden lang is het aan het misten buiten."

"Je raakt ook een beetje gedesoriënteerd eigenlijk", vertelt bewoner Arnold de Wit. "Als het een uur of zeven is in de avond, dan lijkt het al middernacht. Ik wil hier eigenlijk gewoon weg."

Sinds eind september staan er steigers voor onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden. Het gaat vooral om schilderwerk. Stadsdelen mogen bij zulke werkzaamheden een vergunning verlenen voor reclamedoeken en dat is in dit geval ook gebeurd.

Geld voor verbouwing

"Stadsdelen hebben overeenkomsten met reclame-exploitanten dat zij steigers waar een objectvergunning voor is verleend mogen voorzien van reclamedoeken", zegt een woordvoerder van stadsdeel Zuid. "Deze genereren geld waarvan onder andere een deel van de verbouwing en onderhoud kan worden gedaan. De steigers dienen te zijn voorzien van valbeveiliging tot aan de onderzijde van de eerste etage. Dat houdt dus in dat ze (ook) voor woningen hangen."

Reclamedoeken mogen niet langer dan negen weken blijven hangen. Het doek op de Churchilllaan en Scheldestraat wordt op 4 december weggehaald. Voor de bewoners komt die dag eigenlijk te laat. "Ik wil het gewoon slopen", aldus De Wit.