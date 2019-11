Ronaldinho brengt samba naar Poelenburg: "Ik voel me hier thuis"

ZAANSTAD - Wie vandaag het indoor-straatvoetbalcomplex Kings Dome in het Zaandamse Poelenburg bezocht, waande zich in Brazilië. Alles, inclusief samba en schaarsgeklede danseressen, was uit de kast getrokken om de oud-international Ronaldhino een warm welkom te geven. Alleen aan het weer kon de organisatie niets doen. "Cold, no?"