Conducteur brengt Ajacieden naar Lille: "Geweldig, mijn team met mijn trein"

AMSTERDAM - Een bijzondere dag voor Robin van Oostveen. Want naast medewerker van de NS is hij ook nog eens Ajacied in hart en nieren. Vandaag brengt hij de spelers van zijn club naar Lille voor hun uitwedstrijd morgenavond. Een taak die natuurlijk niet te licht moet worden opgenomen.

De liefde voor Ajax zit diep bij van Oostveen. "Vroeger ging ik elke twee weken naar De Meer. Nu volg ik ze op televisie. En nu zit ik met ze in de trein, dat is natuurlijk heel leuk. Ook voor mijn zoons die groot fan zijn."

"Kijk dat is 'm", zegt Robin van Oostveen als de vierhonderd meter lange Eurostar binnenkomt, die Ajax naar Lille gaat brengen. Hij verheugt zich op de reis. "Ja, dit is geweldig, mijn team gaat met mijn trein mee, dat vind ik te gek."

Maar een handtekening of mooie selfie zit er niet in vandaag, vertelt Van Oostveen: "We laten ze zich natuurlijk in alle rust voorbereiden op de wedstrijd. Ik vind ook dat dat hoort. Je moet ook bij zulke bijzondere gasten gewoon je werk doen."

Hij hoopt dan ook dat een rustige en ontspannen reis bijdraagt aan een goede wedstrijd morgen. "Dat ze winnen, daar verheug ik me het meeste op. 0-3, daar hoop ik op."