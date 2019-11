Amsterdam wil geen geldautomaten meer in de buurt van woningen

"Daarom is het nodig om Geldmaat te helpen in hun zoektocht naar alternatieve locaties", schrijft het stadsbestuur. "In wijken is immers nog altijd behoefte om op een redelijke afstand geld te kunnen pinnen. (...) Geschikte alternatieve locaties zijn geldautomaten buiten de directe omgeving van bewoners. Ter illustratie zijn dat bijvoorbeeld standalones in detailhandel en openbare gebouwen of gevelautomaten in winkelcentra, openbare gebouwen en kantoren."

Volgens de gemeente hebben aanbieders van geldautomaten 'een verantwoordelijkheid zich maximaal in te spannen deze dienstverlening veilig te houden'. Geldmaat neemt sinds dit jaar alle geldautomaten geleidelijk over van alle banken.

Het stadsbestuur laat vandaag in een brief aan de gemeenteraad weten te hebben gesproken met banken, Geldmaat, DNB, politie en explosievenexperts. "Deze partijen delen de zorgen over de plofkraken in woonomgevingen. Dat maakt dat in de ogen van het college geldautomaten in gevels met bewoning direct daar boven, naast of dicht tegenover onwenselijk zijn."

Een woordvoerder van Geldmaat laat aan AT5 weten niet zomaar alle geldautomaten weg te halen. "Elke automaat in Amsterdam wordt veel gebruikt. We gaan onderzoek doen naar voor welke automaten samen met de gemeente een alternatieve locatie gezocht moet worden."

De gemeente erkent dat er nog geen regelgeving is om de geldautomaten weg te halen. Wel is er de hoop dat er 'met goede samenwerking en hulp vanuit het bedrijfsleven voldoende alternatieve locaties te realiseren zijn.'

Dit jaar zijn er alleen al in Amsterdam dertien plofkraken of pogingen daartoe geweest. De laatste was op 18 november op de Pieter Calandlaan, daar was eerder ook al een poging geweest.

Buiten Amsterdam

Ook in de rest van Noord-Holland is het de laatste tijd regelmatig raak. Zo werden er vorig week automaten in Zaandam en Alkmaar opgeblazen, en was in de nacht van zondag op maandag een automaat in Noord-Scharwoude het doelwit.