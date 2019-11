Mazraoui nog vraagteken bij Ajax

AMSTERDAM -Trainer Erik ten Hag weet nog niet of hij woensdag tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen Lille OSC in de Champions League over Noussair Mazraoui kan beschikken. "Hij heeft niets ernstigs", zei hij. "Maar hij heeft nog wel een kneuzing die hem belemmert te bewegen. Hij gaat zo trainen en dan gaan we het morgen bekijken."

Mazraoui viel zaterdag halverwege de tweede helft van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo uit met een knieblessure. Trainer Ten Hag kan zijn rechtsback goed gebruiken in Stade Pierre-Mauroy. Hij kan zeker geen beroep doen op de geschorste verdedigers Daley Blind en Joël Veltman.

Als Mazraoui niet kan spelen, lonkt er een basisplaats voor Sergiño Dest. Perr Schuurs is de logische vervanger voor Veltman. Edson Álvarez of Lisandro Martínez zal op de positie van Blind starten. Álvarez heeft als nadeel dat hij net als Schuurs rechtsbenig is. Maar als Ten Hag toch voor de Mexicaan kiest, dan kan hij zijn favoriete middenveld met Martínez intact houden.

Lille is met slechts één punt uit vier groepswedstrijden al kansloos voor de achtste finales van de Champions League. Met een ruime zege op Ajax kan de club nog wel overwinteren in de Europa League. "Zij gaan ons zeker onder druk zetten", voorspelde Ten Hag. "Dat deden ze in Amsterdam al. Onze zege van 3-0 was erg geflatteerd."

Ajax kreeg al veertien gele kaarten in de Champions League, meer dan iedere andere ploeg in de koningsklasse van het Europese voetbal. "Dat komt denk ik omdat we veel druk zetten en met veel ruimte in onze rug spelen", zei Ten Hag. "Wij zijn positief agressief, maar soms moeten we iets slimmer zijn. Het ligt dus een beetje aan onze speelstijl. Maar die speelstijl heeft ons al veel succes gebracht."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui/Dest, Schuurs, Álvarez en Tagliafico; Van de Beek, Ziyech en Martínez; Labyad, Tadic en Promes.